Генпрокуратура Украины будет требовать отправки Медведчука под арест без залога

Офис генпрокурора Украины намерен требовать изменить меру пресечения лидеру украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку. Вместо домашнего ареста ведомство хочет отправить политика под арест без залога.

По данным издания «Страна.ua», генпрокурор Украины Ирина Венедиктова допустила возможность обмена Медведчука до суда, написало РИА «Новости».

О задержании Медведчука СБУ заявила 12 апреля. Суд арестовал имущество семьи политика. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Медведчука могут обменять на украинских пленных.

На Украине Медведчука подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов. Он находился под домашним арестом. Супруга политика Оксана Марченко сегодня заявила, что СБУ подстроила его задержание ради показательного ареста и уничтожения главного оппозиционера действующей власти Украины.