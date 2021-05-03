Генпрокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело о развязывании агрессивной войны

В Таджикистане Генпрокуратура из-за конфликта на границе возбудила уголовное дело против граждан Киргизии о развязывании агрессивной войны и об убийстве.

По данным ведомства, в результате на границе с Киргизией были убиты несколько человек, десятки ранены, сожжено большое число домов.

«29 апреля 2021 года Генпрокуратурой Таджикистана в отношении группы военнослужащих и граждан Киргизии возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 395 и части 2 статьи 104 Уголовного кодекса Республики Таджикистан», — передало РИА «Новости» текс заявления пресс-службы.

В таджикском Госкомитете национальной безопасности сегодня сообщили, что на границе Таджикистана и Киргизии спокойная обстановка, а вся военная техника отведена в места постоянной дислокации.

За прошедшую ночь между военными двух республик не произошло ни одной перестрелки. Вчера президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что его страна никогда не будет вторгаться на территорию соседнего государства и атаковать мирных жителей. Киргизское МВД ранее заявило об 11 уголовных делах, которые завели после столкновений на границе.