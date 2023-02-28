Мир 28 февраля 2023, 17:24 Генпрокуратура России предложила ужесточить ответственность за русофобию на Западе Генпрокуратура России выступила за ужесточение ответственности за русофобию на Западе РИА «Новости»

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Российская Генеральная прокуратура предложила ужесточить ответственность за проявление русофобии в странах Запада. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры Юрия Хохлова.

Он выступил на заседании постоянной комиссии Совета по правам человека по международному сотрудничеству. По словам Хохлова, проявление русофобии на Западе приняло «распространенное и весьма нелицеприятное явление».

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«Мы считаем, что нужно усилить ответственность [за русофобию]», — заявил он.

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В Генпрокуратуре назвали проявление русофобии экстремизмом. На заседании СПЧ уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала усилить ответственность за расовую дискриминацию, в том числе русофобию, сообщило РИА «Новости». Она подчеркнула, что сложившаяся ситуация не только разрушительно влияет на национальное достоинство, но и несет материальный, моральный, физический вред.

Президент России Владимир Путин отметил, что нужно пресекать попытки тех, кто хочет расколоть российское общество. Он призвал ФСБ проводить работу с экстремистами, сепаратистами и националистами.