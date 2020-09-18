Генпрокуратура РФ запросила у Франции и Швеции материалы токсикологических исследований Навального
Сейчас следственные органы МВД проводят проверку. Генпрокуратура запросила материалы токсикологических исследований Навального, проведенных во Франции и Швеции.
«На основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и дополнительных протоколов к ней 18 сентября 2020 года в компетентные органы Французской Республики и Королевства Швеция переданы соответствующие запросы о правовой помощи», — указано в сообщении ведомства.
Пока российская сторона не получила никакого ответа на запросы.
Алексей Навальный попал в больницу после того, как ему стало плохо на рейсе Томск — Москва. Борт экстренно посадили в Омске, Навального отвезли в местную больницу, а после его перевезли в Германию. Немецкие власти заявили, что Навального отравили ядом «Новичок», хоть омские медики не обнаружили следов токсичных веществ.