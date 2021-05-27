Генпрокуратура ЛНР завела дело против Протасевича

Задержанный в Минске бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич стал фигурантом уголовного дела в самопровозглашенной Луганской Народной Республике (ЛНР) за участие в составе добровольческого украинского батальона «Азов». Об этом сообщил Луганский информационный центр со ссылкой на генерального прокурора республики Инну Семенову.

Она уточнила, что Протасевича обвинили в участии в деятельности организации, признанной в ЛНР террористической, а также в применении оружия массового поражения и совершении геноцида, запрещенного международными договорами.

Об участии Протасевича в боях в Донбассе заявил глава КГБ Белоруссии Иван Тертель. Он напомнил, что и сам журналист неоднократно говорил, что состоял в «Азове». По словам Тертеля, Протасевич планировал использовать накопленный в боях опыт против Белоруссии.

Основатель батальона «Азов» Андрей Билецкий подтвердил, что Протасевич находился с бойцами в Широкино, где получил огнестрельное ранение. При этом он отметил, что «его оружием был не автомат, а слово». Сам Протасевич информацию о ранении подтвердил в интервью Юрию Дудю.

Романа Протасевича задержали в аэропорту Минска в минувшее воскресенье, 23 мая. Он был в числе пассажиров рейса Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Борт посадили после сообщения о заложенном на борту взрывном устройстве. Гражданский самолет сопроводил на посадку истребитель МиГ-29. Против Протасевича в Белоруссии завели несколько уголовных дел и объявили его в международный розыск.

Также белорусские спецслужбы задержали россиянку Софию Сапегу. По данным МИД России, она сопровождала журналиста. Девушку подозревают в совершении преступлений в августе–сентябре 2020 года в Белоруссии. Ее отправили в СИЗО на два месяца.