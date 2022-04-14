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    14 апреля 2022, 10:25

    Генпрокуратура ЛНР показала фото расстрелянного ВСУ микроавтобуса с беженцами

    Генпрокуратура ЛНР показала фото микроавтобуса беженцев, обстрелянного ВСУ

    Максим Зинкин

    Вооруженные силы Украины обстреляли один из микроавтобусов Беженцев в Харьковской области. Фотографии показала пресс-служба генпрокуратуры Луганской Народной Республики (ЛНР).

    Согласно информации ведомства, инцидент произошел 13 апреля.

    На кадрах видно, что выстрелами оказались повреждены стекла транспортного средства, а на пассажирском сидении в салоне видны следы крови.

    Утром ведомство сообщило, что украинские националисты обстреляли колонну беженцев из минометов и автоматов, два человека погибли, еще трое пострадали.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обстрела, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.