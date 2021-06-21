Генпрокуратура Германии раскрыла личность подозреваемого в шпионаже россиянина

Задержанный в Германии по подозрению в шпионаже гражданин России Ильнур Н. работал в одном из университетов европейской страны. Он числился на кафедре факультета естественных наук. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу немецкой Генеральной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что с октября 2020 года по июнь 2021 года подозреваемый не менее трех раз встречался с представителями российских спецслужб. За определенную плату он предоставлял информацию, которую ему удалось добыть на месте работы.

«На двух встречах он передавал информацию, относящуюся к сфере работы университета. В обмен он получал выплаты наличными деньгами», — говорится в заявлении ведомства.

Подозреваемого в шпионаже задержали в минувшую пятницу, 18 июня. Правоохранители провели обыски в квартире россиянина и на его рабочем месте. Начиная с 19 июня, подозреваемый в шпионаже находится в предварительном заключении.

Других подробностей по делу Генеральная прокуратура Германии не привела.