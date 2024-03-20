20 марта 2024, 19:22
Генпрокуратура ФРГ расследует дело об утечке информации о поставках Taurus Украине
Spiegel: генпрокуратура Германии расследует дело об утечке из бундесвера
Генпрокуратура Германии приступила к расследованию дела об утечке переговоров офицеров бундесвера по поводу поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом сообщил Der Spiegel.
Издание со ссылкой на пресс-секретаря оборонного ведомства сообщило, что генеральный прокурор ФРГ Йенс Роммель «вмешался» в это дело.
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Конкретных обвинений пока никому не выдвинули, однако Генпрокуратура начала расследование в отношении неизвестных лиц по подозрению в «тайной агентурной деятельности».
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал смешными идущие в стране обсуждения возможных поставок дальнобойных ракет Taurus на Украину. Он также добавил, что ФРГ и так отправляет для ВСУ достаточно вооружения. Канцлер счел возмутительными требования других стран поставлять его в еще больших количествах.
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