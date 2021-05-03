Генпрокуратура Армении завела дело о двойном гражданстве президента Саркисяна

Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело, чтобы расследовать обвинения о сокрытии двойного гражданства президентом страны Арменом Саркисяном. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Союза адвокатов Армении Ара Зограбян.

«Хочу напомнить, что 53 адвоката подали заявление о преступлении, связанном с сокрытием факта двойного гражданства президента Армении Армена Саркисяна. Сообщаю, что Генпрокуратура отменила решение ССС и возбудила уголовное дело по статье 325 части 1 УК „Фальсификация, сбыт или использование документов“», — написал он.

Зограбян добавил, что специальная следственная служба отказалась возбуждать уголовное дело на основании заявления, представленного адвокатами.

Юристы ранее подали иск в ССС Армении, заявив, что Саркисян с 2003 по 2012 год имел гражданство Великобритании. На пост президента он был избран 2018 году. Получается, в его случае не было удовлетворено требование к кандидату на пост главы государства иметь гражданство только Армении в течение последних шести лет.