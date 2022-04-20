Геноцид хуже Гитлера. Житель Попасной рассказал о стрелявших по жилым домам украинских танках

Ситуацию в Попасной обрисовал один из жителей. Украинские танки ездили по улицам и стреляли по жилым домам вне зависимости от того, есть там люди или нет. Об этом сообщила Народная милиция ЛНР в Telegram-канале.

«Не то слово, что геноцид, это просто хуже Гитлера, я честно говорю. Ездят по улицам украинские танки и в каждый дом стреляют. Ждешь, когда подъедет, в твой стрельнет», — рассказал Владимир.

Мужчина искренне недоумевал, зачем украинские военные поступали таким образом. Танки ездили по городу и днем, и ночью.

«Такое пережить — врагу не пожелаешь», — рассказал Владимир о ситуации в городе.

Жителей Попасной эвакуировали в Первомайск, но потом приняли решение перевезти их дальше от линии фронта. Многие эвакуированные находятся в состоянии шока и не понимают происходящего. Людей из Попасной будут перевозить в Стаханов.