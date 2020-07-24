Генконсульство США в китайском Чэнду закроют по требованию Пекина

Американцам придется закрыть генконсульство в китайском городе Чэнду. Пекин потребовал, чтобы диппредставительство прекратило свою деятельность.

Посольство США получило уведомление об отзыве лицензии на «учреждение и ведение деятельности генерального консульства США в Чэнду». Об этом сообщило РИА «Новости».

Конкретные требования Китая к консульству касаются прекращения «любой деятельности и мероприятий».

МИД КНР назвал свое решение законным. Его необходимость обусловлена поступком Соединенных Штатов. Ответственность за происходящее Пекин возложил на Вашингтон.

Американская сторона дала Китаю три дня на закрытие консульства в Хьюстоне. Так США хотят защитить интеллектуальную собственность и личную информацию американцев.

В министерстве иностранных дел КНР поступок США расценили как провокацию и пообещали, что вскоре предпримут ответные действия.

Глава Белого дома Дональд Трамп не стал исключать, что Соединенные Штаты потребуют, чтобы Китай закрыл на территории страны оставшиеся дипломатические учреждения.