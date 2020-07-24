Генконсульство США в китайском Чэнду закроют по требованию Пекина
Посольство США получило уведомление об отзыве лицензии на «учреждение и ведение деятельности генерального консульства США в Чэнду». Об этом сообщило РИА «Новости».
Конкретные требования Китая к консульству касаются прекращения «любой деятельности и мероприятий».
МИД КНР назвал свое решение законным. Его необходимость обусловлена поступком Соединенных Штатов. Ответственность за происходящее Пекин возложил на Вашингтон.
Американская сторона дала Китаю три дня на закрытие консульства в Хьюстоне. Так США хотят защитить интеллектуальную собственность и личную информацию американцев.
В министерстве иностранных дел КНР поступок США расценили как провокацию и пообещали, что вскоре предпримут ответные действия.
Глава Белого дома Дональд Трамп не стал исключать, что Соединенные Штаты потребуют, чтобы Китай закрыл на территории страны оставшиеся дипломатические учреждения.