Мир 30 июня 2023, 12:47 Генконсульство США в Казахстане направит до $100 тыс для взаимодействия со способными подростками

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США направят до 100 тысяч долларов на программу взаимодействия со способными подростками из некоторых южных регионов Казахстана. Об этом написал RT.

В документе говорится, что инициатива будет направлена на развитие у детей навыков критического мышления, медиаграмотности и знаний об американских ценностях.

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Для программы отберут способных подростков от 13 до 15 лет из школ Тараза, Талгара и Сайрама.