Генконсульство РФ в США взяло на контроль дело хакера Тюрина

Российское генконсульство в Нью-Йорке следит за ходом дела россиянина Андрея Тюрина, который накануне получил в США 12 лет тюрьмы за ряд киберпреступлений.

«Генконсульство России в Нью-Йорке держит на контроле дело А. Тюрина и находится в контакте с правоохранительными органами США», — сообщили ТАСС в дипмиссии. В консульстве также отметили, что условия содержания Тюрина под стражей были тяжелыми в контексте пандемии коронавируса, которым россиянин заразился в тюрьме в США.

Накануне вечером стало известно, что суд в США приговорил россиянина Андрея Тюрина к 12 годам тюрьмы. Его признали виновным в хакерстве и сетевом мошенничестве.

Тюрина задержали в 2018 году в Грузии и экстрадировали в США. По версии следователей, он стоял за одной из самых крупных атак на американский банк JPMorgan Chase & Co, а также других организаций, которые входили в структуру финансового холдинга. Считалось, что он украл персональные данные более 80 миллионов клиентов.