Генконсульство РФ опровергло кражу велосипеда. Но шофера все равно задержали

Генконсульство РФ в Страсбурге подтвердило задержание сотрудника по подозрению в краже велосипеда. Однако россиянин не был причастен к похищению байка, сообщили в дипмиссии изданию «Подъем».

Французские СМИ ранее сообщили, что сотрудник российского генконсульства в Страсбурге якобы был причастен к серии краж велосипедов, которые перепродавал за полцены на сайте объявлений, заработав таким образом порядка 100 тысяч евро. Но в генконсульстве заявили, что эта информация не соответствует действительности.

«Инсинуации о его участии в серии краж велосипедов являются бездоказательными», — сообщили журналистам в дипмиссии.

В консульстве рассказали, что полиция Страсбурга 14 февраля действительно задержала сотрудника дипмиссии, когда он встречался с частным лицом, договорившись с ним о продаже электровелосипеда. Его доставили в отделение, где провели допрос.

«Обвинение ему предъявлено не было, ограничений по передвижению не наложено, подписка о невыезде не взята», — отметили в посольстве.

В дипмиссии добавили, что сотрудник консульства спустя четыре дня после задержания покинул Францию из-за проблем со здоровьем. Никаких препятствий к выезду со стороны властей республики не было.

Страсбургская полиция начала проверку после того, как о краже своего велосипеда сообщил заместитель главы города Ален Фонтанель. Спустя несколько дней после случившегося он обнаружил на сайте Leboncoin объявление о продаже точно такого же байка.