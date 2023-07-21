Мир 21 июля 2023, 00:52 Генконсульство Китая пострадало от взрывов в Одессе МИД Китая: консульство пострадало от взрывов в Одессе РИА «Новости»

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Генконсульство Китая пострадало от взрыва, произошедшего неподалеку от Одессы. В здании выбиты стекла и повреждены стены, сказано в сообщении МИД страны.

О повреждениях сообщил представитель министерства страны, уточнили в китайском внешнеполитическом ведомстве.

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«Сотрудники консульства уже давно покинули помещение, и никто не пострадал. Китай внимательно следит за развитием событий и поддерживает контакты с заинтересованными сторонами», — сказано в сообщении министерства.

Причины взрыва не уточняются. Ведомство поддерживает контакты с «заинтересованными сторонами».

«Мы примем все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и граждан на Украине», — уточнили в заявлении.

О повреждениях китайского генконсульства сообщил и глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. В частности, он опубликовал кадры, на которых видно, что в здании побиты несколько стекол.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш осудил российские удары по объектам в портах Украины в ответ на теракт на Крымском мосту. В частности, речь шла об Одессе, где производились и хранились боевые и беспилотные катера.