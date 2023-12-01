Мир 01 декабря 2023, 12:17 Генконсульство Германии закрылось в Екатеринбурге РИА «Новости»

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Генеральное консульство Германии в Екатеринбурге прекратило работу. Об этом говорится на сайте учреждения.

«Генеральное консульство в Екатеринбурге закрыто. Обращайтесь, пожалуйста, в посольство Германии в Москве», — гласит сообщение.

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Кроме того, ФРГ закрыла представительства в Калининграде (с 30 ноября) и Новосибирске (с 1 декабря). На странице калининградского представительства клиентам посоветовали по консульским и паспортным вопросам обращаться в Генеральное консульство в Санкт-Петербурге, по визовым — исключительно в визовый отдел посольства Германии в Москве. Причины закрытия учреждений ни в одном из случаев не указываются.

Ранее президент России Владимир Путин уличил Германию в отсутствии суверенитета, отметив, что именно по этой причине власти ФРГ согласились на закрытие газопровода, который поставлял российский газ, и примирилась с тратами на оружие, социальные выплаты и зарплаты Украине.