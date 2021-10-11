Генконсульство Белоруссии прекратит работать в Нью-Йорке с 21 октября

Генконсульство Белоруссии по требованию американской стороны прекратит свою работу в Нью-Йорке с 21 октября. Информация об этом появилась на официальном сайте дипмиссии.

После закрытия граждане Белоруссии, проживающие на территории консульского округа генерального консульства, включая Канаду, смогут обращаться в посольство республики в Вашингтоне.

Белорусов, которые состояли на постоянном консульском учете в генконсульстве, с 1 ноября переведут на постоянный консульский учет в посольстве.

Те, кто был записан на личный прием в консульство до 15 октября включительно, смогут подать документы для выполнения консульских действий. После этой даты доступ в офис будет невозможен, отметили представители ведомства.

Прием и обработка документов, направленных по почте, прекратились 8 октября. Документы, которые поступили после 8 октября, будут переданы в посольство в Вашингтоне, но произойдет это не ранее 1 ноября. В дипмиссии призвали отправлять документы сразу в посольство, чтобы избежать возможной потери почтовых отправлений.

По всем возникающим вопросам граждан республики попросили обращаться в посольство. Телефонные консультации в генконсульстве уже прекращены.