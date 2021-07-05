Генконсул Турции скончался в Петербурге

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в Санкт-Петербурге умер генеральный консул страны Мехмет Йорулмаз. Свои соболезнования семье дипломата глава внешнеполитического ведомства написал на своей странице в Twitter.

«Мы потеряли генерального консула в Санкт-Петербурге Мехмета Ферхана Йорулмаза. Да помилует Господь нашего покойного коллегу. Мои соболезнования и терпение его семье и сообществу. Покойся с миром», — говорится в сообщении.

Генеральное консульство в Санкт-Петербурге Мехмет Йорулмаз возглавил 15 октября 2020 года. На этом посту 57-летний дипломат проработал меньше девяти месяцев.