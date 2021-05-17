Генконсул США на Урале покинула Екатеринбург

Генеральный консул США Эми Сторроу оставила должность на Урале. В Екатеринбурге она работала с сентября 2019 года.

«Я всегда буду благодарна за то, что была частью екатеринбургского сообщества и встречалась с людьми в Челябинске, Новосибирске, Красноярске, Верхней Салде и Нижнем Тагиле, а также виртуально путешествовала в Пермь и Тюмень. Когда я вернусь домой, я расскажу американцам о духе этого региона, полном творчества и энергии, и о том, как много общего у американцев и россиян. А еще я угощу их пельменями!», — написала прощальное обращение в Instagram Эми Сторроу.

Она отметила, что команда из США, которая работала в Генконсульстве, проявляла искренний интерес к народам Урала и Западной Сибири. Она выразила надежду, что в скором времени ведомство возобновит работу в Екатеринбурге в полном объеме и будет работать «над укреплением связей между нашими великими странами».

С 12 мая американская дипломатическая миссия в России сократила объем консульских услуг и прекратила обрабатывать заявки на выдачу неиммиграционных виз. Исключение составили только дипломатические поездки.