Мир 09 августа 2023, 08:30 Генконсул России заявил о желании крупного бизнеса США вновь сотрудничать с РФ Генконсул РФ Захаров: крупный бизнес США хочет возобновить партнерство с Россией Freepik

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Крупный бизнес Соединенных Штатов не желает терять и кому-либо уступать российский рынок и готов к возобновлению сотрудничества. Об этом ТАСС заявил генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров.

«Масштабный российский рынок американцам на перспективу терять очень не хочется. <…> Разумеется, крупный бизнес хотел бы возобновления сотрудничества», — констатировал он.

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Генконсул пояснил, что на выстраивание новых логистических цепочек могут уйти годы «и даже десятилетия».

Ранее, в марте, Захаров в беседе с ТАСС указывал, что Соединенные Штаты по-прежнему стараются сохранить бизнес-связи с Россией «там, где это не попадает под санкции». Они внимательно анализируют санкционное законодательство и продолжают переговоры с российской стороной «по ряду задач». Дипломат отметил большую емкость российского рынка, который «никто не хочет терять».

Тем временем отношения России и США все сильнее ухудшаются по вине Соединенных Штатов.