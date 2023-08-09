09 августа 2023, 08:30
Генконсул России заявил о желании крупного бизнеса США вновь сотрудничать с РФ
Генконсул РФ Захаров: крупный бизнес США хочет возобновить партнерство с Россией
Крупный бизнес Соединенных Штатов не желает терять и кому-либо уступать российский рынок и готов к возобновлению сотрудничества. Об этом ТАСС заявил генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров.
«Масштабный российский рынок американцам на перспективу терять очень не хочется. <…> Разумеется, крупный бизнес хотел бы возобновления сотрудничества», — констатировал он.
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Генконсул пояснил, что на выстраивание новых логистических цепочек могут уйти годы «и даже десятилетия».
Ранее, в марте, Захаров в беседе с ТАСС указывал, что Соединенные Штаты по-прежнему стараются сохранить бизнес-связи с Россией «там, где это не попадает под санкции». Они внимательно анализируют санкционное законодательство и продолжают переговоры с российской стороной «по ряду задач». Дипломат отметил большую емкость российского рынка, который «никто не хочет терять».
Тем временем отношения России и США все сильнее ухудшаются по вине Соединенных Штатов.
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