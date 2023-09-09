Мир 09 сентября 2023, 23:09 Генконсул России выразил протест мэру Милана из-за посвященной «Азову» выставки Генконсул РФ Штодин выразил возмущение мэру Милана из-за выставки об «Азове» unsplash.com

Читать 360tv в

Генеральный консул России в Милане Дмитрий Штодин выразил протест мэру итальянского города Джузеппе Сале из-за открытия выставки, посвященной украинскому подразделению «Азов»*. Обращение опубликовали в Telegram-канале диппредставительства.

Штодин отметил, что без поддержки местных властей организация такого мероприятия была бы невозможна. Дипломат подчеркнул, что с огорчением узнал об открытии выставки и выразил глубочайшее возмущение решением мэрии.

Реклама

Генконсул также напомнил, что украинский батальон «Азов»* известен своими массовыми убийствами, совершенными не только в Мариуполе, но и по всему Донбассу. Таким образом Милан «предоставил сцену для выступления самых темных сил нацистско-фашистского происхождения».

Вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл ранее заявил, что цели Украины в конфликте перестали совпадать с задачами западных государств.

«Азов»* — запрещенная в России террористическая организация.