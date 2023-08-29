29 августа 2023, 00:32
Генконсул России в Казахстане покинул пост
МИД Казахстана заявил об уходе с поста генконсула РФ после слов о русском языке
В МИД Казахстана сообщили, что генконсул России Евгений Бобров закончил свою дипмиссию. Об этом говорится в материале orda.kz. Ранее дипломат отмечал, что в Казахстане стало меньше русскоязычных школ, а также есть дефицит говорящих на русском языке педагогов.
Как сказал представитель ведомства Айбек Смадияров, приведенная Бобровым информация не является достоверной.
Реклама
«Возможно, данный человек не был в курсе всей информации, которая у нас наблюдается в стране. У меня есть данные Минпросвещения, какие школы на каком языке преподают», — сказал Смадияров.
По его словам, из 7711 государственных школ 3957 ведут обучение только на казахском языке, еще 1 203 школы на русском языке, 2 551 школа — на казахском и русском.
Бобров, как заметил Смадияров, уже не в Казахстане и не работает в стране, «он закончил свою дипмиссию».
Казахстан
Реклама
Реклама