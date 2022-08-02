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    02 августа 2022, 17:33

    Генконсул КНР Ван Вэньли озвучила позицию Китая по визиту Нэнси Пелоси на Тайвань

    Полина Гребенщикова

    Предполагаемый необъявленный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань — это «серьезное нарушение принципа одного Китая». Об этом в комментарии газете «Петербургский дневник» заявила генконсул Китая Ван Вэньли.

    Она подчеркнула, что Китай настаивает, что тайваньский вопрос — это исключительно внутреннее дело страны. Вмешательство США в этот вопрос Китай считает недопустимым нарушением базовых норм международных отношений.