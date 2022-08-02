Генконсул КНР Ван Вэньли озвучила позицию Китая по визиту Нэнси Пелоси на Тайвань

Предполагаемый необъявленный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань — это «серьезное нарушение принципа одного Китая». Об этом в комментарии газете «Петербургский дневник» заявила генконсул Китая Ван Вэньли.

Она подчеркнула, что Китай настаивает, что тайваньский вопрос — это исключительно внутреннее дело страны. Вмешательство США в этот вопрос Китай считает недопустимым нарушением базовых норм международных отношений.