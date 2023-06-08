Мир 08 июня 2023, 09:00 Генконсул Китая предложила России объединиться для борьбы с западной прессой Генконсул КНР Пяо: СМИ Китая и России должны вместе бороться с господством западной прессы Фото: РИА «Новости»/пресс-служба МИД РФ

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Китайским и российским средствам массовой информации стоит объединиться и вместе переломить ситуацию, когда пресса Запада оказывает господствующее влияние на весь мир. Такое заявление сделала генеральный консул Китая во Владивостоке Пяо Янфань во время «Медиасаммита». Об этом сообщило РИА «Новости».

Она отметила, что западные СМИ неправильно представляют образы России и Китая.

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«Мы должны объединять наши усилия, прежде всего, надо создать правдивый образ страны-партнера, затем совместными усилиями переломить эту тенденцию, где господствующую роль играет западная пресса», — сказала Пяо Янфань.

По ее словам, журналисты из РФ не всегда правильно показывают позицию КНР по международным вопросам. Генконсул призналась, что иногда китайская сторона видит в статьях российских журналистов «неправильные вещи». В частности, это касается позиции Китая относительно конфликта на Украине, ситуации с Тайванем и американской политики.

Она посоветовала репортерам повышать свой профессионализм и лучше вникать в тему. Дипломат отметила, что «пространство для обучения» в этом случае есть.