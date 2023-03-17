Мир 17 марта 2023, 03:30 «Гении обходных путей». Японский профессор восхитился умением россиян жить в условиях санкций Профессор Хаттори: русские гениально умеют находить выход из различных трудных ситуаций РИА «Новости»

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Профессор Центра славяно-евразийских исследований Университета Хоккайдо Ринсуке Хаттори выразил восхищение гениальному умению русских находить выход в сложных ситуациях. Поэтому, написал ученый в статье для Wedge Infinity, санкции Запада мало повлияли на их повседневную жизнь.

В качестве подтверждения профессор привел вступление работающей в России журналистки Асуки Токуямы в Японской ассоциации по торговле с Россией и СНГ. Она заявила, что «русские гениально умеют находить выход из различных трудных ситуаций», с чем полностью согласился Хаттори.

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«У меня и раньше было такое впечатление о русских. А тут об этом прямо сказала госпожа Токуяма, которая, пожалуй, лучше других знает и понимает жизнь российского общества. У меня не было другого выбора, кроме как согласиться с этим ее выводом», — изложил свои доводы ученый.

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Западные санкции осложнили получение услуг, которыми раньше пользовались россияне. Однако, считает профессор, русские по-прежнему остаются «гениями обходных путей» и находят решение в сложных ситуациях. Так что пока ограничения не привели к существенному снижению уровню жизни в России.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что экономика перешла на новую модель развития и приобрела иное качество. Введенные санкции и уход западных компаний не навредили стране, чего нельзя сказать о Европе.