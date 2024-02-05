Мир 05 февраля 2024, 02:29 Генералы ВСУ скрывали от Зеленского плохие новости Бутусов: генералы ВСУ в докладах руководству страны лгали о ситуации на фронте РИА «Новости»

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Украинские генералы лгали в своих докладах о ситуации на фронте, чтобы не раздражать высшее руководство страны плохими новостями. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой бывшего советника министра обороны Украины Юрия Бутусова.

По его словам, генералитет ВСУ искажал данные о дефиците боеприпасов, потерях личного состава и слабом взаимодействии украинских подразделений.

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«Очень вредит ложь в докладах на генеральском уровне, желание самоуспокаивать себя и не раздражать высшее руководство „плохими новостями“. А высшее руководство хочет слушать только положительную, а не критическую информацию», — заявил Бутусов.

Он добавил, что по этой причине и отсутствовало адекватное реагирование украинских властей на изменения боевой обстановки.

Ранее бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ генерал-майор в отставке Сергей Кривонос рассказал, что политические скандалы на Украине, а также «бестолковые» решения президента Владимира Зеленского шокируют западных партнеров страны. Он добавил, что Западу постоянно приходится одергивать киевские власти.