Мир 01 апреля 2023, 22:06 Генералы НАТО заявили о неспособности ВСУ к контрнаступлению Военный эксперт Грессель: заявления Киева о контрнаступлении являются уловками РИА «Новости»

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Ведущий военный эксперт Германии Густав Грессель заявил, что заявления Киева о грядущем контрнаступлении — не более, чем пропагандистский трюк. В интервью ZDF специалист рассказал, что генералы НАТО уже оценили эту возможность и уверились в неспособности ВСУ к наступлению.

Сейчас, считает эксперт, перед Киевом стоят совершенно другие задачи, нежели подготовка наступления под Артемовском, и резервы истощаются как у Украины, так и у России.

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ВСУ не имеют ни техники, ни людских резервов для «контрнаступления». Поставки оружия из западных стран идут очень медленно. Западу же понадобился целый год, чтобы понять: конфликт будет очень долгим и не закончится быстрыми переговорами. В них сейчас не заинтересованы ни Москва, ни Киев, считает эксперт.

«Мы [европейцы] потратили год на бессмысленные дебаты, не создав никаких условий для поддержки Украины. А недостаток [украинских] резервов ограничивает возможности реагирования на российские атаки», — заявил Грессель.

Если бы российские войска были ослаблены до такой степени, как об этом заявляют ВСУ, уже были бы бреши на линии соприкосновения. При этом эксперт назвал неоправданным стягивание украинских подразделений на ограниченные участки. Так, на сегодня почти треть ВСУ сконцентрированы на 80-километровом участке в Донбассе, что не имеет смысла ни в стратегическом, ни в перспективном плане.

Ранее военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов заявил, что российские подразделения заняли позицию «оборонительного наступления». Боестолкновения происходят, но сейчас все находятся в ожидании обещанной киевским режимом контратаки.