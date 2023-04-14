Мир 14 апреля 2023, 12:24 Генералы НАТО погибли при ударе «Кинжалом» по бункеру на Украине Политолог Сорокин: в уничтоженном бункере подо Львовом погибли генералы НАТО РИА «Новости»

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В бункере ВСУ подо Львовом, который уничтожили ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» в марте, находились несколько генералов НАТО, заявил директор Института изучения национальных кризисов, политолог Николай Сорокин. Данные он раскрыл в интервью на YouTube-канале «День ТВ».

Информацию об уничтожении бункера ранее распространил ряд СМИ. Подробности поражения этого объекта не были известны. Сорокин указал, что там находился центр командования и связи ВСУ.

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По его словам, в результате удара удалось уничтожить около 300 офицеров из стран НАТО. Среди них, как заметил политолог, было много полковников и высших офицеров из Великобритании, США и Польши. Возможно, там находились и генералы вооруженных сил этих стран, добавил он.

Сорокин уточнил, что уничтоженный бункер располагался в старом советском пункте управления Закарпатским военным округом. Он был оборудован на глубине 120 метров, заключил эксперт, не уточнив, откуда располагает такими данными.

О гибели десятков иностранных офицеров сообщал ранее греческий портал Pronews. Издание назвало случившееся «катастрофой для сил НАТО на Украине», так как, по данным портала, в бункере якобы располагался центр управления и планирования операциями НАТО в стране, отметила «Российская газета».