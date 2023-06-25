Мир 25 июня 2023, 17:06 Генералу СБУ набили морду в ресторане «Страна.ua»: пьяные контрразведчики избили генерала СБУ Микулина в ресторане РИА «Новости»

Читать 360tv в

Генерал Службы безопасности Украины Виктор Микулин стал жертвой нападения со стороны главы Мукачевского отдела контрразведки СБУ Андрея Панарина и его подчиненных. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По данным источника, ЧП произошло вечером 23 июня. Панарин вместе с подчиненными отдыхал в ресторане «Три туза» в Ужгороде, в это же время там находился Микулин в компании представителя правящей партии «Слуга народа» Руманом Вайэлем.

Реклама

Генералу не понравилось разнузданное поведение коллег и он сделал им замечание. В ответ контрразведчики избили Микулина прямо в здании ресторана.

После этого работники СБУ вывезли генерала в лес и избили еще раз, выбили ему зубы и украли мобильный телефон. В полицию с заявлением обратился Вайэль, который успел скрыться во время драки в заведении.

Правоохранители задержали фигурантов, они находятся в СИЗО. Следователи завели дело по статье «Хулиганство».