Генералу Младичу утвердили пожизненный приговор

Апелляционная палата в Гааге утвердила приговор о пожизненном заключении сербскому генералу Ратко Младичу, однако виновным его в геноциде не признала. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на решение суда.

До этого перед зданием суда собрались десятки журналистов и пикетчики с плакатом «Свобода для Боснии». Оглашение решения по апелляционной жалобе назначили на 8 июня, однако адвокаты и семья Младича не соглашались с этой датой и назвали ее поспешной. Сын генерала заявил, что его отец лично будет присутствовать на оглашении вердикта, хотя с трудом ходит и разговаривает.

В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил Младича к пожизненному заключению за геноцид, военные преступления, преступления против человечности и нарушении законов и обычаев войны. Процесс начался в 2012 году.

Ратко Младич командовал боснийско-сербской армией во время конфликта в Боснии и Герцеговине в середине 1990-х. Он 16 лет скрывался от международного правосудия. Сербские власти арестовали его в 2011 году.