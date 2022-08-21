Генералов НАТО уличили в страхе перед ядерным оружием России

Генералов НАТО «бросает в пот» от российского тактического ядерного оружия. Об этом написал эксперт Уэсли Калп в статье для 19Fortyfive.

«У России много тактического ядерного оружия, и НАТО будет трудно с ним справиться», — отметил автор материала.

По его словам, генералов НАТО заставляет нервничать около 2000 единиц российского ядерного оружия.

Эксперт рассматривает стратегическое и тактическое вооружение в качестве инструмента сдерживания потенциального противника. А также для военного престижа страны.

В МИД РФ заявили, что Россия может применить силы ядерного реагирования только как ответную меру или при угрозе существования государства. США и НАТО должны отдавать себе отчет, к чему может привести агрессивная антироссийская риторика с акцентом на возможности применения ядерного оружия. Пока что предпосылок для этого нет.

Использование ядерного оружия может спровоцировать внезапное нападение других государств или официальное объявление войны, которое угрожает целостности и существованию России.