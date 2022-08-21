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    21 августа 2022, 18:30

    Генералов НАТО уличили в страхе перед ядерным оружием России

    Эксперт 19Fortyfivе: генералов НАТО «бросило в пот» из-за тактического ядернрго оружия РФ

    Юлия Баранова

    Генералов НАТО «бросает в пот» от российского тактического ядерного оружия. Об этом написал эксперт Уэсли Калп в статье для 19Fortyfive.

    «У России много тактического ядерного оружия, и НАТО будет трудно с ним справиться», — отметил автор материала.

    По его словам, генералов НАТО заставляет нервничать около 2000 единиц российского ядерного оружия.

    Эксперт рассматривает стратегическое и тактическое вооружение в качестве инструмента сдерживания потенциального противника. А также для военного престижа страны.

    В МИД РФ заявили, что Россия может применить силы ядерного реагирования только как ответную меру или при угрозе существования государства. США и НАТО должны отдавать себе отчет, к чему может привести агрессивная антироссийская риторика с акцентом на возможности применения ядерного оружия. Пока что предпосылок для этого нет.

    Использование ядерного оружия может спровоцировать внезапное нападение других государств или официальное объявление войны, которое угрожает целостности и существованию России.