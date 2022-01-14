Генеральный секретарь ООН призвал США и Россию избегать эскалации отношений

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал переговоры, которые в последние дни проходят между Россией, Соединенными Штатами и Североатлантическим альянсом. Он призвал всех участников бесед и консультаций избегать и риторики, и действий, которые могут привести к росту напряженности обстановки.

Слова Гутерриша привел заместитель официального представителя генсекретаря всемирной организации Фархан Хак. Его процитировал ТАСС.

«Генеральный секретарь ООН желает того, чтобы стороны избегали риторики и других [вещей], которые могут привести к эскалации ситуации», — сказал Хак.

Слова генсека ООН прозвучали на фоне последних заявлений из Пентагона. Пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби отметил, что у США действительно есть некая информация о якобы подготовке Россией предлога для вторжения на территорию Украины. Подобные сведения снова стали появляться в СМИ, и Кирби подтвердил, что Пентагон обладает этими данными.

«Не вдаваясь в подробности, скажу, что у нас действительно есть информация, указывающая на то, что Россия уже активно работает над созданием предлога для возможного вторжения на Украину», — сказал Кирби.

Он добавил, что речь идет о некой группе оперативных сотрудников, которые якобы подготавливают операции «под чужим флагом». По словам Кирби, США настаивают, что урегулировать ситуацию вокруг Украины на международном уровне можно исключительно путем дипломатии.

Кроме того, отметила газета New York Times, Соединенные Штаты и их союзники собираются оказать Украине помощь в случае эскалации ситуации. В том числе провести военные учения на территории Польши, Румынии и Словакии. Помимо маневров, США рассматривают возможность поставок оружия на Украину.