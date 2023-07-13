Мир 13 июля 2023, 03:54 Генеральные прокуроры России и Китая подписали соглашение о сотрудничестве Генпрокуроры России и КНР Краснов и Ин Юн подписали в Китае соглашение о сотрудничестве

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В Китае состоялась встреча генерального прокурора России Игоря Краснова с коллегой из КНР Ин Юном. На ней подписали обновленное соглашение о сотрудничестве, которое предполагает обмен опытом по наиболее актуальным проблемам.

Игорь Краснов отметил, что многие современные проблемы одинаковы для России и Китая. Среди них киберпреступность, масштаб которой прастет. При этом подход к борьбе с ней у России и Китая во многом схож. Китай одним из первых в мире стал внедрять цифровую валюту Центробанка. Россия также приняла решение ввести цифровой рубль.

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«Буквально вчера Госдума РФ приняла закон о введении цифрового рубля. Полагаю, обмен информацией о правовом регулировании цифровых валют и защите их от криминального воздействия также представляет общий интерес для наших прокурорских служб», — отметил Краснов.

Генпрокурор России пригласил Ин Юна и его коллег на Восточный экономический форум, который пройдет в сентябре во Владивостоке. На мероприятии затронут темы защиты прав предпринимателей и инвесторов.