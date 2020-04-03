Генерала Ратко Младича вернули из больницы в тюремную камеру
Экс-командующий армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младич перенес операцию по удалению злокачественной опухоли. Его вернули обратно в тюрьму, где он отбывает пожизненное наказание, передает ТАСС.
«Он поправляется и доволен, что это идет хорошими темпами», — цитирует сына генерала «Газета.ru».
По данным издания, осенью 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил Ратко Младича к пожизненному заключению в тюрьме. Его обвинили в геноциде, преступлениях против человечности, а также в нарушении законов и обычаев войны.