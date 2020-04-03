Генерала Ратко Младича вернули из больницы в тюремную камеру

«Он поправляется и доволен, что это идет хорошими темпами», — цитирует сына генерала «Газета.ru».

По данным издания, осенью 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил Ратко Младича к пожизненному заключению в тюрьме. Его обвинили в геноциде, преступлениях против человечности, а также в нарушении законов и обычаев войны.