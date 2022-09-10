Генерала Младича госпитализировали в Гааге | 360°

Важное 10 сентября 2022, 10:23 Поделиться Telegram

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Viber Генерала Младича госпитализировали в Гааге Сын генерала Младича сообщил о госпитализации отца в Гааге РИА «Новости»

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Экс-командующий армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младич госпитализирован в Гааге. Об этом сообщил его сын Дарко. Его слова процитировал ТАСС.

Он сказал, что врачи оценили состояние генерала как тяжелое.

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«Его госпитализировали в больницу с симптомами общей слабости, обнаружили воспаление легких и ослабленное сердце», — заявил Дарко Младич.

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По его словам, медики выявили шумы в органе кровеносной системы его отца. Точные данные по состоянию генерала врачи пообещали предоставить до понедельника.

Генерала Младича приговорили к пожизненному тюремному заключению за геноцид, преступления против человечества и нарушение законов и обычаев войны. Решение вынес Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ). Его огласили 22 ноября 2017 года.

Младича арестовали в Сербии в мае 2011 года и привезли в Гаагу для судебных разбирательств.

По данным СМИ, За время заключения в этом городе Младич перенес в тюрьме три инсульта и инфаркт. По мнению защиты, в тюрьме ему не оказывалась соответствующая медпомощь.

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