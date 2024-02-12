12 февраля 2024, 08:08
Генерал заявил о введении новых сил ВСУ в Авдеевку
Командир группировки «Таврия» Тарнавский: ВСУ ввели свежие силы в Авдеевку
Вооруженные силы Украины ввели дополнительные силы в Авдееву. Об этом заявил командир группировки войск ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский. Его процитировало издание «Военное обозрение».
Командующий группировкой рассказал, что на данный момент украинские подразделения усиливают оборону в районе Авдеевки. Боевики ВСУ стали создавать дополнительные огневые позиции в районе населенного пункта.
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«Задействуем свежие эффективные силы. Логистическое снабжение», — подчеркнул Тарнавский.
Как сообщила «Газета.ру», на прошлой неделе глава подконтрольной Украине военной администрации города Авдеевки Виталий Барабаш сообщил, что российские подразделения проникли в населенный пункт. Он уточнял, что армия РФ постепенно обходит оборону ВСУ, продвигаясь вглубь Авдеевки.
Накануне в городе за день ликвидировали трех женщин-военных, состоящих в рядах Вооруженных сил Украины. Еще один боец ВСУ записал обращение из бункера в Авдеевке. Он рассказал о постоянном холоде и прилетах, из-за чего они не могут эвакуироваться.
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