Мир 12 февраля 2024, 08:08 Генерал заявил о введении новых сил ВСУ в Авдеевку Командир группировки «Таврия» Тарнавский: ВСУ ввели свежие силы в Авдеевку Официальное интернет-представительство президента Украины

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Вооруженные силы Украины ввели дополнительные силы в Авдееву. Об этом заявил командир группировки войск ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский. Его процитировало издание «Военное обозрение».

Командующий группировкой рассказал, что на данный момент украинские подразделения усиливают оборону в районе Авдеевки. Боевики ВСУ стали создавать дополнительные огневые позиции в районе населенного пункта.

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«Задействуем свежие эффективные силы. Логистическое снабжение», — подчеркнул Тарнавский.

Как сообщила «Газета.ру», на прошлой неделе глава подконтрольной Украине военной администрации города Авдеевки Виталий Барабаш сообщил, что российские подразделения проникли в населенный пункт. Он уточнял, что армия РФ постепенно обходит оборону ВСУ, продвигаясь вглубь Авдеевки.

Накануне в городе за день ликвидировали трех женщин-военных, состоящих в рядах Вооруженных сил Украины. Еще один боец ВСУ записал обращение из бункера в Авдеевке. Он рассказал о постоянном холоде и прилетах, из-за чего они не могут эвакуироваться.