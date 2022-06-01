Генерал заявил о контроле США за уровнем эскалации на Украине

США контролируют степень эскалации на Украине, когда принимают решения о поставках тех или иных вооружений киевскому режиму. Об этом в эфире Radio Classique заявил экс-глава военной миссии Франции при ООН генерал Доминик Тренкан, передало РИА «Новости».

Американцы, пользуясь своим влиянием на украинский кризис, находятся в гораздо более выгодном положении, чем Европа, отметил генерал.

«Мы прекрасно видим, что хотя Украина ведет боевые действия на своей территории, но в глубине этого конфликта лежит противостояние США и России», — подчеркнул Тренкан.

США и страны Европы преследуют разные цели в конфликте, по мнению экс-главы военной миссии. Соединенные Штаты извлекут из этого большую выгоду за счет не только поставок вооружений, но и газа и зерновых, в то же время американцы весьма удалены от места событий, отметил Тренкан.

Франция и ее президент Эммануэль Макрон могут сыграть важную роль в урегулировании кризиса, допустил генерал. Тренкан посоветовал Макрону побывать на Украине до конца июня, когда завершится председательство Франции в ЕС.

Американский президент Джо Байден ранее заверил, что США не станут поставлять Украине ракеты, которыми она могла бы наносить удары по территории России, писала газета «Известия».