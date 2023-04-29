Мир 29 апреля 2023, 17:59 Генерал ВСУ заговорил о поражении Украины и сравнил страну с Германией Генерал ВСУ Мельник сказал, что поражение Украины превратит ее в сильнейшую страну в мире Фото: Минобороны Украины

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Украине следует брать пример с Германии, которая сумела восстановиться после разгромного поражения во Второй мировой войне и нарастить экономическую мощь. Об этом в эфире YouTube заявил украинский генерал Сергей Мельник.

Военачальнику задали вопрос о том, что будет с Украиной спустя пять лет после завершения конфликта с Россией.

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«Мы станем самой сильной страной в мире. Перед нами есть отличный пример Германии, которая проиграла войну и практически сразу вышла на передовые позиции. А Украина и Германию в этом плане обойдет», — сказал он.

Мельник отметил, что украинская экономика выйдет на уровень европейских ведущих держав, а ВСУ не будет равных.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предположил, что контрнаступление украинских боевиков в зоне СВО начнется до 15 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с иностранными СМИ анонсировал наступление ВСУ на Крым.