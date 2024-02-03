Мир 03 февраля 2024, 02:26 Генерал ВСУ раскрыл, как Запад реагирует на «бестолковые» решения Зеленского Генерал ВСУ Кривонос: решения Зеленского шокируют Запад РИА «Новости»

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Политические скандалы на Украине, а также «бестолковые» решения президента Владимира Зеленского шокируют западных партнеров страны. Об этом рассказал бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ генерал-майор в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Вышка».

Кривонос с ведущим обсудили слухи о возможной отставке главкома ВСУ Залужного. По мнению генерала, западные страны крайне негативно реагируют на подобные политические скандалы в Киеве.

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«Они в антивосторге, они ошалевшие, они чумеют от определенных поступков непосредственно Офиса президента», — заявил бывший военный.

По мнению генерала, Западу постоянно приходится одергивать киевские власти, и только это удерживает руководство страны от «бестолковых» решений.

Ранее американская газета The Washington Post написала, что Владимир Зеленский сообщил властям США о планах уволить Валерия Залужного. По версии издания, в Белом доме намерение украинского президента не поддержали, но и не стали ему препятствовать.