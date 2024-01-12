Мир 12 января 2024, 21:28 Генерал ВСУ призвал США поставить Украине устаревшие штурмовики Украинский генерал Сырский призвал США поставить ВСУ штурмовики А-10 Unsplash

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Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский призвал Соединенные Штаты поставить Украине штурмовики А-10. Американцы приняли их на вооружение еще в 70-х годах, сообщило агентство Reuters.

Сырский отметил, что это не новая техника, но надежная. Она хорошо показала себя во многих конфликтах.

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«Я бы сказал о A-10 в качестве варианта, если нам их дадут», — отметил он.

По мнению украинского генерала, такие самолеты смогут оказать поддержку наземным силам. Важную роль также сыграли бы поставки американских ударных вертолетов Apache AH-64 и AH-1 Super Cobra, а также Black Hawk.

В прошлом году на Украине заявляли, что им не нужны «старые» штурмовики А-10. Советник экс-главы Минобороны страны Юрий Сак говорил, что самолеты не закроют воздушное пространство и не остановят ракеты и бомбардировщики.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее объяснил провал контрнаступления ВСУ. По его словам, для успешного продвижения армии не хватило вооружений и контроля над воздушным пространством.