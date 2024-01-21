Мир 21 января 2024, 04:53 Генерал ВСУ призвал Россию отказаться от ядерного оружия Украинский генерал Гаврилюк заявил, что РФ должна отказаться от ядерного оружия Freepik

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Россия должна отказаться от ядерного оружия при подписании мирного соглашения, ведь любой конфликт заканчивается за столом переговоров. Об этом заявил в интервью немецкой газете Der Tagesspiegel заместитель министра обороны Украины генерал Иван Гаврилюк.

По его словам, украинский конфликт закончится тем, что будут подписаны мирные соглашения между Россией и коалицией государств, поддерживающих Украину.

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«Этот документ должен включать отказ России от ядерного оружия, поскольку оно представляет угрозу для всего мира», — заявил генерал.

Гаврилюк добавил, что Украина должна вернуться к границам 1991 года, а против РФ придется принять «превентивные механизмы».

Ранее политолог Вадим Трухачев заявил, что на Западе все чаще обсуждается вероятность столкновения ядерных держав. По мнению Трухачева, европейские и американские власти просто запугивают своих избирателей Россией, но вряд ли первыми применят ядерное оружие, опасаясь нарваться на ответный удар.

До этого зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что попытка уничтожения российских пусковых установок станет очевидным основанием для использования РФ ядерного оружия.