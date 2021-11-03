Генерал ВСУ пригрозил России «кровавой баней»

Если начнутся боевые действия, то Украина устроит России «кровавую баню». Такими военными планами поделился генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

«Безусловно, они к этому готовятся, но если Путин начнет войну, то его на Украине ждет „кровавая баня“, и захватом территорий дело не закончится», — передало его слова издание «Главред».

Украинский военачальник отметил, что Россия якобы «стягивает войска» к границе уже на протяжении нескольких последних недель.

Он также отметил, что в целом новое сосредоточение на границе опасно, поэтому Украине нужно быть готовой к объявлению военного положения.

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев ранее порассуждал о будущем украинского лидера Владимира Зеленского. Он предположил, что нынешний президент может закончить так же, как бывший — Владимир Янукович. Все дело в том, что Зеленский, по его мнению, допускает те же ошибки в управлении страной. Депутат сравнил нынешнюю экономическую ситуацию в стране с забастовками на Майдане в 2013 году.