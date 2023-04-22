Мир 22 апреля 2023, 23:54 Генерал ВСУ посоветовал использовать тактику нацистов против России Украинский генерал Кривонос посоветовал ВСУ использовать тактику нацистов против России РИА «Новости»

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Солдатам ВСУ следует применить тактику нацистов против российской армии — наступать там, где в окопах нет противника. Об этом в эфире украинского «5 канала» заявил бывший заместитель командующего сил специальных операций ВСУ генерал-майор Сергей Кривонос.

«Можно нарыть тысячу окопов, но если в них не будет людей, то это будет „пшик“. Вспомним пример „Линии Сталина“, которая в 1941 году не сработала, <…> и немцы в течение двух-трех дней перешли их и продолжили свое наступление. <…> Для нас главное — наступать там, где не будет русских в этих окопах», — отметил военный.

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Украинский генерал добавил, что российская армия превосходит ВСУ по умению строить укрепления. Кривонос объяснил это тем, что ВС РФ уделяли большое внимание оборонительным сооружениям, тогда как Киев игнорировал эти навыки.

Член совета ВГА Владимир Рогов сообщил, что ВСУ накапливают боевую технику на заводах и гражданских объектах в подконтрольной Киеву части Запорожской области. На прифронтовой линии боевики забрали гражданские объекты, овоще- и зернохранилища превратились в локацию военной техники.