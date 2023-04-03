03 апреля 2023, 04:22
Генерал ВСУ отметил неспособность НАТО помочь Украине
Генерал ВСУ Кривонос: страны НАТО не способны поставить Украине достаточно боеприпасов
Страны НАТО не могут производить нужное для украинских военных количество боеприпасов. Такое заявление сделал бывший заместитель командующего сил специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос в разговоре с каналом Diaspora UA. Его слова привело РИА «Новости».
Как отметил генерал, украинские бойцы в день расходуют «тысячи снарядов».
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«Неспособны сейчас страны НАТО производить такое количество артиллерийских боеприпасов, даже если попытаются наладить производство», — заключил Кривонос.
В конце марта стало известно, что США 3 апреля могут представить новый пакет военной помощи Украине. Его сумма, по данным зарубежных СМИ, составит 2,6 миллиарда долларов. В новые поставки войдут радары ПВО, противотанковые ракеты, грузовики для перевозки топлива, ремонтно-эвакуационные машины и «полдюжины типов боеприпасов» для танков, авиации и ЗРК NASAMS.
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что страна намерена поставлять на Украину в два раза больше снарядов калибра 155 миллиметров. Он уточнил, что с конца марта их будут поставлять по две тысячи ежемесячно.
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