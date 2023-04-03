Мир 03 апреля 2023, 04:22 Генерал ВСУ отметил неспособность НАТО помочь Украине Генерал ВСУ Кривонос: страны НАТО не способны поставить Украине достаточно боеприпасов РИА «Новости»

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Страны НАТО не могут производить нужное для украинских военных количество боеприпасов. Такое заявление сделал бывший заместитель командующего сил специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос в разговоре с каналом Diaspora UA. Его слова привело РИА «Новости».

Как отметил генерал, украинские бойцы в день расходуют «тысячи снарядов».

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«Неспособны сейчас страны НАТО производить такое количество артиллерийских боеприпасов, даже если попытаются наладить производство», — заключил Кривонос.

В конце марта стало известно, что США 3 апреля могут представить новый пакет военной помощи Украине. Его сумма, по данным зарубежных СМИ, составит 2,6 миллиарда долларов. В новые поставки войдут радары ПВО, противотанковые ракеты, грузовики для перевозки топлива, ремонтно-эвакуационные машины и «полдюжины типов боеприпасов» для танков, авиации и ЗРК NASAMS.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что страна намерена поставлять на Украину в два раза больше снарядов калибра 155 миллиметров. Он уточнил, что с конца марта их будут поставлять по две тысячи ежемесячно.