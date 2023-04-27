Мир 27 апреля 2023, 14:31 Генерал ВСУ отчитался перед делегацией Британии о ситуации на фронте Главком ВСУ Залужный сообщил представителям делегации Британии о ситуации на фронте РИА «Новости»

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал членов находящейся в Киеве британской делегации во главе с советником премьер-министра по национальной безопасности Тимоти Барроу о ситуации на фронте. С таким заявлением выступил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, уточнило РИА «Новости».

По словам Ермака, Залужный доложил о формировании новых бригад сил обороны Украины,

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Глава офиса Зеленского подчеркнул важность того, чтобы союзники поняли в деталях происходящее на поле боя.

«Очень рад, что сегодня уровень нашего сотрудничества и понимания очень высокий», — отметил Ермак.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские солдаты начнут контрнаступление скрытно. Это, по его мнению, повысит шансы операции на успех, написало Nation News.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что Запад перестал скрывать поддержку контрнаступления ВСУ.