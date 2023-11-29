Мир 29 ноября 2023, 00:24 Генерал ВСУ обвинил Зеленского в серьезном военном промахе Генерал ВСУ Кривонос обвинил Зеленского в плохой подготовке людей к конфликту РИА «Новости»

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Властям Украины не удалось подготовить народ к конфликту, несмотря на жалобы украинских солдат. Об этом заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в беседе с телеканалом «Прямой».

«Власть проигнорировала предупреждения военных, говоривших о необходимости увеличить уровень подготовки и количество людей, способных держать в руках оружие», — объяснил он.

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По его мнению, сообщения о мобилизации или демобилизации в стране, которые транслирует правительство, являются манипуляцией, чтобы посеять сомнения в действиях ВСУ.

«Власть вместо того чтобы выполнять простые и практичные вещи занимается сугубо пиаром в свою пользу», — сказал Кривонос.

Ранее в Daily Express заявили, что число военных на Украине сильно сокращается после боев с российскими войсками. По словам британских журналистов, ВСУ теряют обученных людей, а шансов на победу становится все меньше и меньше.