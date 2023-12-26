Мир 26 декабря 2023, 23:49 Генерал ВСУ обвинил Зеленского в неспособности помочь войскам Украинский генерал Кривонос заявил о неспособности Зеленского помочь ВСУ РИА «Новости»

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Украинский лидер Владимир Зеленский не может решить проблему, вызванную российскими БПЛА по всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил отставной генерал-майор армии Украины Сергей Кривонос в беседе с телеканалом Newsroom.

«Количество российских дронов достигает такого количества, такого массового применения, что они повсюду на маршрутах передвижения наших войск к линии фронта, как грибы в лесу после дождя», — сказал Кривонос.

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По его словам, украинское руководство тратит деньги на непонятные вещи и проигрывает из-за этого. Также российские войска используют камеры ночного видения, поэтому в темное время суток тоже неспокойно. Помимо этого, ВС РФ взяли превосходство над ВСУ в артиллерии.

«Власть ничего не делает, чтобы исправить эту ситуацию. Я уже не говорю о том огромном количестве боеприпасов, которое нам необходимо», — посетовал украинский эксперт.

Ранее главнокомандующий армией Украины Валерий Залужный заявил, что командование страны не делало запрос на мобилизацию полмиллиона человек. Он признался, что ВСУ действительно не хватает кадров, но точное число необходимых армии бойцов называть не стал.