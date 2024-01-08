Мир 08 января 2024, 01:02 Генерал ВСУ обвинил украинские власти в «сливе» локации предприятий Экс-генерал ВСУ Кривонос обвинил украинские власти в «сливе» данных РИА «Новости»

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Украинское руководство разместило в открытом доступе данные о военных предприятиях, что сделало их целью для ударов российской авиации. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».

Кривонос отметил, что в интернете доступна информация о местоположении производителей вооружения и их подрядчиках. По словам генерала, подобные «сливы» можно расценивать как государственную измену, однако никто не несет за это ответственность.

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«Мы хотим чего-то достигать, но собственными руками пилим ветку, на которой сидим», — констатировал Кривонос.

В последнюю неделю 2023 года российская армия нанесла 50 групповых ударов по военным объектам Украины. Целями ВС РФ стали аэродромы, арсеналы, склады вооружений, запасы топлива и места скопления техники.

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что успешные российские удары вызвали истерику у главкомандующего ВСУ Валерия Залужного. Эксперт предположил, что обстрелами вызвано его эмоциональное выступление о необходимости мобилизации.