Генерал ВСУ Кривонос: в случае войны с Украиной армия РФ быстро дойдет до Киева

Если Россия вступит в войну с Украиной, российская армия сможет быстро добраться до Киева. Такое мнение высказал заместитель секретаря Совета безопасности Украины, бывший замкомандующего Силами спецопераций Сергей Кривонос, написало РИА «Новости».

«Напомню, что от Сум до Киева нормальным маршем за шесть часов российская колонна дойдет, если не будет сопротивления и мы не будем к этому готовы», — подчеркнул военный.

Он отметил, что в случае войны российская армия будет использовать современное оружие и авиацию. А главной задачей военных из России станет запугать власти Украины, добавила Pravda.Ru.