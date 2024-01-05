Мир 05 января 2024, 15:12 Генерал ВСУ Кривонос признал бессилие ПВО Украины перед российскими ракетами Генерал ВСУ Кривонос: России хватит ракет для ударов по всем объектам на Украине РИА «Новости»

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Россия имеет достаточное количество ракет для ликвидации критической инфраструктуры Украины и ее предприятий военно-промышленного комплекса. Такое мнение высказал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью «Фабрике новин».

По его мнению, в российском военном руководстве понимают, что способности ПВО Украины намного меньше.

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«Россия за раз может выпустить достаточно ракет для ударов как по объектам энергетической инфраструктуры, так и по предприятиям оборонного комплекса», — заметил Кривонос.

В Минобороны РФ сообщили, что на минувшей неделе нанесли 50 групповых ударов по украинской территории. Целями стали склады с боеприпасами, места дислокации военнослужащих, а также предприятия ВПК.

Ранее ВС России ликвидировали группу украинских пехотинцев на Купянском направлении в момент, когда они готовились атаковать российские позиции.